Zilele Porţilor Deschis la Universitatea Politehnica Timişoara Universitatea Politehnica Timisoara organizeaza o noua editie a Zilelor Portilor Deschise. In a doua parte a saptamanii, elevii și cadrele didactice din sistemul preuniversitar sunt asteptati sa ia contact cu oferta UPT in materie de facultati, laboratoare si nu numai. „Universitatea Politehnica Timișoara a cultivat mereu o buna relație de colaborare cu elevii și cu […] Articolul Zilele Portilor Deschis la Universitatea Politehnica Timisoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

