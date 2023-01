Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o perioada a anului mai puțin imbietoare pentru plimbari și drumeții, mai multe proiecte digitale le ofera celor care doresc sa cunoasca locuri noi posibilitatea unor calatorii virtuale prin locuri pline de istorie, apreciate in intreaga lume, readucand trecutul in prezent. Proiect digital pentru…

- Din aceasta saptamana, ziarele Agenda și PubliTim le gasiți și la magazinele tutungerii Inmedio! Va prezentam toate punctele de unde se pot cumpara publicațiile Agenda și PubliTim, cele care fac de atația ani parte din familia voastra, care va ofera știri, reportaje și anunțuri in fiecare saptamana.

- Magazinele Enel din judetele Timis, Caras – Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise luni, 26 decembrie, zi libera legala. Serviciul de call center va fi disponibil in aceasta zi numai pentru informații in sistem automat precum transmiterea indexului, detalii despre factura și sold. In celelalte zile,…

- Muzeul Național al Banatului verniseaza miercuri, 21 decembrie, de la ora 18:00, in mansarda B2 a bastionului Theresia, o noua expoziție, intitulata „Memoria obiectelor și cultura urbana din vestul Romaniei”, o incursiune in in istoria cultura orașelor din vestul țarii intre secolele XVIII-XX, realizata…

- Luni, 28 noiembrie, la Școala Gimnaziala din comuna Balțatești, Sarbatoarea Marii Uniri a fost marcata așa cum se cuvine in cadrul unei manifestari intitulate „Sa ne unim sub steagul tricolor!” La eveniment, pe langa profesori, parinți și elevi au participat viceprimarul Mircea Ciudin, consilierii locali…

- Interventie in noapte a pompierilor militari, care au fost alertati in legatura cu un incendiu periculos la o gospodarie aflata chiar in municipiul Arad. O magazie de lemne a unei case a luat foc, din fericire nu au fost inregisrate victime iar salvatorii au reusit sa previna mai multe stricaciuni.…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunta ca DNA a clasat o plangere penala facuta de consilierii PSD impotriva sa, in legatura cu programul ”Termoficare de la Soare”, care prevedea montarea de panouri fotovoltaice si pompe de caldura la mai multe blocuri din Capitala. ”O sa repun din nou pe…