Stiri pe aceeasi tema

- O noua persoana din vestul tarii a fost data disparuta. De aceasta data e vorba de o femeie in varsta de 73 de ani, Viorica Padurean, din Calan, judetul Hunedoara, care si-a parasit domiciliul ieri dimineata. „La data de 07 februarie 2023, in jurul orei 15:20, la sediul Politiei Orașului Calan s-a prezentat…

- Ieri, politistii din Turdas, judetul Hunedoara, au fost sesizati de o femeie cu privire la faptul ca viica ei, Ariana Mirela Bejan, a plecat voluntar de acasa in data de 1 februarie si nu a mai revenit. Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Turdaș au fost sesizați telefonic abia ieri, in jurul orei…

- Un apel la 112 a mobilizat autoritațile din localitatea hunedoreana Vulcan, in jurul orei 13:00, pentru depistarea sursei unui puternic miros de gaz care se simțea in aproape tot orașul. „Printr-un apel la 112 Dispeceratul Integrat a fost anunțat, in jurul orei 13.00, ca in municipiul Vulcan se simte…

- Debitele raurilor din nordul, vestul si centrul tarii vor fi in crestere duminica din cauza precipitatiilor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada si propagarii, iar nivelurile se vor mai situa in jurul si peste Cotele de Atentie pe cursul inferio

- In cadrul colectei pentru alimente organizata de Banca Regionala pentru Alimente Timișoara alaturi de partenerii din județele Arad, Hunedoara și Caraș-Severin, aceștia au reușit sa adune peste 17 tone de alimente in cele peste 100 de magazine, care au participat. Perioada de donare a fost in 15-17 decembrie,…

- Trei fete de 8, 12 și 13 ani din Oraștie, județul Hunedoara, au fost duse la spital in noaptea de sambata spre duminica dupa ce s-au intoxicat cu souție de deparazitare a animalelor. Copila de 8 ani este in stare critica. Ambulanța a fost solicitata la Oraștie in jurul orei 0.30 pentru trei fete de…

- Trei fete de 8, 12 și 13 ani din Oraștie, județul Hunedoara, au fost duse la spital in noaptea de sambata spre duminica dupa ce s-au intoxicat cu souție de deparazitare a animalelor. Copila de 8 ani este in stare critica. Ambulanța a fost solicitata la Oraștie in jurul orei 0.30 pentru trei fete de…

- Autoturism cautat de autoritațile din Germania, indisponibilizat de polițiștii din vestul țarii. In aceasta dimineața, polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au ridicat de la un barbat din Reșița, un autoturism ce figura ca...