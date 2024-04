Incendiu de vegetație, alimentat de vântul puternic, în vestul țării Pompierii și padurarii au dus astazi o lupta cu puțini sorți de izbanda. Un incendiu de vegetație masiv a izbucnit in zona localitații hunedorene Balanu a fost aproape imposibil de oprit din cauza vantului puternic. „Pompierii militari din cardul Detașamentului Hunedoara au acționat astazi cu doua autospeciale de stingere, pe raza localitații Balanu, comuna Rau […] Articolul Incendiu de vegetație, alimentat de vantul puternic, in vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineata la o gospodarie de pe strada Poligonului din municipiul Petroșani, judetul Hunedoara. Focul a cuprins centrala, acoperisul si o anexa. Din fericire nu au existat victime. Detasamentul Petrosani a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o…

- Un incediu de vegetație a izbucnit, sambata dupa-amiaza, in apropierea localitații Marișel.,,Pompierii de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pentru a stinge un incendiu de vegetație uscata in apropiere de localitatea Marișel. Din datele transmise pana acum, nu exista riscul ca…

- Accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autotren, pe DN 79, la ieșirea din localitatea Andrei Șaguna. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala de stingere și doua ambulanțe SMURD dintre care una Terapie Intensiva Mobila. Update In urma accidentului au…

- Pompierii clujeni au participat luni la doua intervenții pentru stingerea incendiilor de vegetație din zona localitații Micești, comuna Tureni.doua intervenții pentru stingerea incendiilor de vegetație din zona localitații Micești, comuna Tureni. La primul au fost afectate 6 ha de vegetație uscata,…

- Pompierii din Giurgiu au intervenit timp de aproape 12 ore pentru a stinge un incendiu de vegetatie izbucnit in Delta Neajlovului, intr-o zona in care stuful depaseste trei metri inaltime. Potrivit ISU Giurgiu, pompierii din cadrul Statiei Colibasi si Punctului de Lucru Calugareni au intervenit inca…

- Pompierii din Hunedoara au fost anunțați, vineri, in jurul orei 7,55 despre un incident rutier petrecut pe raza localitații Merișor. O autoutilitara in care se aflau doi oameni a izbucnit in flacar. Cele doua persoane care se aflau in autoutilitara au reușit sa se autoevacueze la timp și nu au necesitat…

- Incendiu de proportii in aceasta dimineata la adaposturile pentru pasari ale unei gospodarii din municipiul Vulcan. Pompierii au indepartat pericolul extinderii focului si au reusit sa salveze mai multe animale aflate in curte. Pasarile au murit. Pompierii militari din Petroșani și Lupeni au intervenit…

- Alarma noaptea trecuta la o gospodarie din localitatea Bos, judetul Hunedoara. Pompierii au intervenit de urgenta pentru a stinge flacarile care au cuprins acoperisul casei. Au fost mobilizate doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, autoscara mecanica și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor…