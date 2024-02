Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Intervenție Cornești a acționat cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, iar Garda de Intervenție Racari cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. La fața locului s-a constatat faptul ca incendiul se manifesta la o anexa gospodareasca pe o suprafața de aproximativ 25 mp și la…

- Pompierii dambovițeni au intervenit pentru stingerea unui puternic incendiu de vegetație uscata in localitatea Scheiu de Sus. A intervenit Detașamentul de Pompieri Gaești cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. La fața locului, forțele de intervenție au constatat ca arde vegetație uscata pe…

- Se putea intampla o adevarata tragedie dar ca prin minune a scapat cu viața șoferul.Sunt doar pagube materiale. Un TIR incarcat cu semințe de floarea soarelui s-a rasturnat la Niculești . Au intervenit pompierii de la Garda de Intervenție Cornești cu o autospeciala de intervenție, iar SAJ DB cu un…

- Incendiile de vegetație uscata, in continuare o problema majora pentru pompierii dambovițeni! Aceștia sunt solicitați in fiecare zi pentru stingerea incendiilor de acest gen. Numai in ultimele 48 de ore, in județul Dambovița au fost lichidate 17 astfel de arderi, care au afectat peste 23 de hectare…

- A ars litiera pe o suprafața de aproximativ 1 ha, la fața locului au intervenit pompierii de la Garda de Intervenție Voinești. La fața locului, echipajele de intervenție au constatat ca ardea litiera pe o suprafața de aproximativ 1 ha. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. SE…

- Pompierii din Vrancea intervin marți seara pentru stingerea unui puternic incendiu care afecteaza peste 40 de hectare de vegetație uscata.Potrivit ISU Vrancea, incendiul a izbucnit in localitatea Lastuni, comuna Dumitrești, și apoi s-a extins in localitatea invecinata, Gura Caliței, potrivit mediafax.…

- Garda de Intervenție Cornești a acționat cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, Garda de Intervenție Racari cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, iar Serviciul de Ambulanța Județean Dambovița cu un echipaj. Incendiul se manifesta la o anexa (ardere generalizata – aproximativ 20…

- Detașamentul de Pompieri Pucioasa a acționat cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. La sosirea echipajului s-a constatat ca ardea vegetație uscata pe o suprafața de aproximativ 1000 mp. In continuare s-a acționat pentru lichidarea incendiului. Opriți arderea vegetației uscate Incendiile de…