- Ziua de astazi este importanta in familia lui Tzanca Uraganu. Unicul lui baiat, Andreas, a implinit doi ani. Cum este vorba de un moment special, Lambada a postat un videoclip alaturi de fiul ei și al manelistului.

- Azi e o zi speciala in familia Narcisei Moisa. Fiul ei cel mic și al Yoannes implinește cinci ani. Chiar daca are o varsta frageda, Kevin pare ca vrea sa le calce pe urme parinților. Imaginile emoționante postate de artista in aceasta zi.

- A fost o zi speciala in familia lui Puya! Melinda Gardescu și-a aniversat ziua de naștere, alaturi de Joaquin Bonilla și au fost inconjurați de o mulțime de prieteni apropiați. Cei doi au organizat o petrecere frumoasa.

- Casa din București in care locuiesc Dana Rogoz, soțul ei Radu Dragomir și cei doi copii ai lor a fost construita la 1900 și modificata de mai multe ori. Aceștia au renovat-o, iar in prezent locuința are o arhitectura deosebita. In urma cu mai mulți ani de zile, dupa lungi cautari, Dana Rogoz și Radu…

- Este zi de sarbatoare in familia Elizei și a lui Cosmin Natanticu! Artista implinește, astazi, varsta de 34 de ani! Cu aceasta ocazie a transmis un mesaj important pentru fanii ei, explicand de ce este o zi cu dubla-sarbatoare! Iata ce urmeaza in viața lor!

- Ziua de astazi este cu totul speciala pentru Andreea Marin, caci fiica ei, Violeta Banica a implinit 16 ani. Vedeta este mandra de fiica ei, iar de curand a postat un mesaj emoționant și cateva imagini cu adolescenta.

- Sarbatoare in familia Cristinei Șișcanu și a lui Madalin Ionescu! Filip și-a sarbatorit ziua de naștere și a implinit varsta de 20 de ani, astfel ca parinții i-au organizat o petrecere pe cinste alaturi de persoanele apropiate. Iata ce mesaj i-a transmis Cristina Șișcanu fiului ei vitreg!

- Zi extrem de importanta in familia Marisei Paloma! Iris, fiica vedetei, implinește astazi doi ani. Marisa Paloma a fost cea care a facut public un filmuleț in descrierea caruia a scris cateva cuvinte emoționante pentru minunea din viața ei.