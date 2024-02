Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat la Parlament daca dubla comasare a alegerilor ar putea fi o ipoteza de lucru sau ar putea PSD sa puna pe masa coalitiei un astfel de scenariu, Zetea a sustinut ca aceasta chestiune a fost adusa in spatiul public de liberali si analizata de social-democrati care asteapta argumente."Scenariul…

- Manifestație organizata de AUR in orașul Satu Mare, cu participarea a zeci de persoane care au manifestat nemulțumirea fața de planul Coaliției de a uni alegerile programate pentru acest an. Joi, protestatarii s-au adunat in fața sediului local al AUR, pentru a incepe ulterior un marș prin centrul orașului,…

- Chiar daca nu a fost luata nicio decizie referitoare la o evantuala comasare a unora dintre alegerile programate in acest an, lideii AUR au decis ca trebuie oricum sa protesteze, motiv pentru care au ieșit in strada. Potrivit unor surse politice, cele doua partide, PNL și PSD, s-ar fi ințeles in privința…

- Deputatul PNL Gabriel Andronache afirma ca procedura comasarii alegerilor este cat se poate de democratica, a fost si este practicata cu caracter extins la nivelul UE, iar dovada este ca aceasta comasare este expusa pe pagina electronica oficiala a Parlamentului European. El precizeaza ca in 2024 cel…

- Deputatul USR Silviu Dehelean a declarat vineri, la Oradea, ca in privinta comasarii alegerilor exista un precedent al Curtii Constitutionale, din 2012, care, pe langa neconstitutionalitate, considera ca nu se justifica din punctul de vedere al impactului bugetar. “In 2012, Emil Boc, prin asumarea raspunderii,…

- Politic Ce risca primarii migratori la comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale februarie 1, 2024 13:15 Discuțiile legate de modul in care romanii vor merge la vot in acest incarcat an electoral, daca se fac și cum se vor face eventuale comasari, sunt din ce in ce mai intense intre partide,…

- „Am susținut de multa vreme varianta ????????????????????????̆???????????? ????????????????????????????????????????, cu mai multe argumente legate de eficientizarea activitații administrative și a economiei cheltuielilor bugetare. E vorba de aproximativ 2 miliarde lei, spre comparație impactul bugetar…

- George Simion, alaturi de parlamentarii AUR, au protestat miercuri in sala de grup a PSD impotriva intenției Guvernului condus de premierul Marcel Ciolacu de a comasa alegerile europarlamentare cu cele locale.