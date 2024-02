Premierul Ciolacu: Eu nu voi schimba calendarul electoral decât pentru întreg anul. În ce condiții e posibilă comasarea ”In momentul in care vom avea un program pentru toate alegerile, pentru tot anul electoral, in momentul acela este posibil sa avem si comasare. Nu as duce discutiile in zona de negocieri politice. Eu imi doresc, ca si prim-ministru, sa dau tot ce inseamna modificare legislativa pe tot anul electoral, nu pe bucati, nu facem acum o comasare, pe urma ne mai gandim cum facem abordarea alegerilor. Trebuie dat, daca se modifica calendarul”, a declarat Ciolacu, miercuri seara, la Roma.El a explicat ca romanii, Guvernul si Autoritatea Electorala Permanenta au un calendar al alegerilor, ”care este pe 9… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

