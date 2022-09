Zelenski spune că s-au găsit noi dovezi ale torturii la Izium Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, in discursul adresat natiunii sambata, ca la Izium au fost gasite noi dovezi ale faptului ca persoanele inmormantate acolo au fost torturate. "Lucrarile de exhumare au continuat astazi la Izium, regiunea Harkiv. Sunt examinate cadavrele. Au fost gasite noi dovezi ale torturii folosite impotriva persoanelor ingropate acolo. Peste zece camere de tortura au fost deja gasite in zonele eliberate din regiunea Harkov - in diferite localitati. Pe masura ce ocupantii au fugit, acestia au aruncat si dispozitivele pentru abuz. Chiar si la gara Kozachai… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, in discursul adresat natiunii sambata seara, ca la Izium au fost gasite noi dovezi ale faptului ca persoanele inmormantate acolo au fost torturate, scrie news.ro. „Lucrarile de exhumare au continuat astazi la Izium, regiunea Harkov. Sunt examinate…

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, afirma ca Rusia a repetat la Izium, acolo unde au fost identificate 440 de morminte ceea ce a facut la Bucha, relateaza agenția News.ro și publicația Obozrevatel . In afara unei uriașe gropi comune, au fost gasite camere de tortura in care au fost abuzati civili.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a surprins o lume intreaga prin vizita sa la Izium, un oraș strategic din regiunea Harkov care a scapat recent de ocupația ruseasca. Este un act de curaj și leadership, apreciaza analistul militar Mick Ryan.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, in discursul catre natiune, ca o "groapa comuna" a fost descoperita la Izium, localitate din regiunea Harkov unde a fost preluat controlul de la fortele ruse in urma cu cateva zile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia ca a lansat un atac cu rachete la Krivoi Rog, tintind barajul de la acumularea Karachunivske, ”obiective care nu au nicio valoare militara, lovind de fapt sute de mii de cetateni de rand”, aratand ca acesta ”este un alt motiv pentru care Rusia…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia ca a lansat un atac cu rachete la Krivoi Rog, tintind barajul de la acumularea Karachunivske, "obiective care nu au nicio valoare militara, lovind de fapt sute de mii de cetateni de rand", aratand ca acesta " este un alt motiv pentru care Rusia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat marti convingerea ca drapelul ucrainean va flutura din nou in toate zonele din Ucraina ocupate in prezent de Rusia, inclusiv in peninsula Crimeea, anexata de Moscova din 2014, potrivit EFE.

- Explozii puternice au zguduit orașul ucrainean Nikolaev, sambata dimineața, la o zi dupa ce cel puțin 21 de oameni au murit in urma atacului rușilor cu rachete care au lovit un bloc de apartamente cu mai multe etaje și un centru de sanatate in orașul-port Odesa. Rusia folosește "teroarea impotriva orașelor…