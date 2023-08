Stiri pe aceeasi tema

- O noua salva de rachete rusesti a fost lansata asupra Ucrainei, sambata seara, lovind in special cladirile companiei aeronautice Motor Sich, al carei control a fost preluat in 2022 de statul ucrainean pentru "importanta strategica" a acesteia in efortul de razboi.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris ziua de duminica drept „o zi buna, o zi puternica” pe front, in special in apropiere de Bakhmut, unde forțele ucrainene spun ca recupereaza terenul pierdut cand forțele rusești au cucerit orașul, in luna mai, relateaza Reuters. Un oficial ucrainean…

- In cursul nopții, doua complexe industriale din orașul Krivoi Rog, au fost lovite de rachete de croaziera rusești, potrivit lui Serhiy Lysak, guvernatorul regiunii, transmite The Guardian. Lysak a declarat ca loviturile au provocat pagube semnificative, inclusiv conducte de gaz afectate. „La intreprinderi…

- Trei persoane au fost ucise si cel putin 13 au fost ranite dupa ce Rusia a lansat un atac cu rachete asupra orasului Odesa in noaptea de marti spre miercuri, a anuntat Comandamentul de Sud al Ucrainei. Rusia a lansat patru rachete de croaziera Kalibr asupra orasului din sudul Ucrainei. Doua dintre…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si alte 15 au fost ranite intr-un atac rus care a lovit vineri, 26 mai, o clinica in Dnipro, oras mare in zona central-estica a Ucrainei, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski, informeaza Reuters și Agerpres. ”Bombardament cu rachete asupra unei clinici in orasul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a parut sa confirme ieri pierderea orasului Bahmut in fata trupelor ruse, cand a fost intrebat inaintea unei intalniri cu Joe Biden daca localitatea se mai afla sub controlul Kievului, relateaza Reuters si AFP, citata de Agerpres. „Cred ca nu”, a afirmat presedintele…

- Rusia a anuntat sambata ca a cucerit integral Bahmut, orasul devastat din estul Ucrainei. Acest anunț ar marca sfarsitul celei mai lungi si sangeroase batalii din razboiul de 15 luni, noteaza News.ro. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a parut sa confirme duminica pierderea orasului Bahmut in…

- Este a 448-a zi de razboi la scara larga din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis cetațenilor ucraineni, marți seara, ca cele 18 rachete lansate de ruși asupra Ucrainei au fost doborate de apararea antiaeriana.