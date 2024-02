Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski , a semnat legea care legalizeaza canabisul in scopuri medicale, potrivit site -ului Radei Supreme de la Kiev. Legalizarea vizeaza in special reabilitarea personalului militar, subliniind necesitatea de tratamente eficiente și inovative in contextul provocarilor medicale actuale. Adoptata de Rada Suprema pe 21 decembrie 2023, “legea permite utilizarea canabisului pentru activitați medicale, industriale, educaționale și științifice, sub un control riguros”. Concentratia de tetrahidrocannabinol, principalul ingredient activ din marijuana, trebuie sa fie de…