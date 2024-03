Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, ii liniștește pe romani și da asigurari ca in acest moment nu se pune problema ca Rusia sa atace Romania. Ministrul Apararii , Angel Tilvar, aduce un mesaj de liniște pentru poporul roman, asigurand ca in prezent nu exista amenințarea unei posibile agresiuni din partea…

- Vladimir Putin crede ca acum e momentul sa se pregateasca pentru obiectivul lui suprem: cucerirea Ucrainei. Nu-și poate permite nici macar o opoziție restransa, arata o analiza The Guardian. E greu sa nu pui semnul egalitații intre moartea prematura a lui Aleksei Navalnii și moartea opoziției ruse.…

- Ministrul chinez de externe Wang Yi s-a intalnit sambata, la Munchen, cu omologul sau ucrainean, Dmytro Kuleba, in marja unei conferințe de securitate umbrite de razboiul din Ucraina . Intr-o postare pe reteaua X, oficialul ucrainean a spus ca au discutat despre „relațiile bilaterale, comerț și necesitatea…

- A provoca „pierderi sistematice” fortelor ruse care ataca de-a lungul frontului pentru a continua sa castige teren in Ucraina este una dintre marile prioritati ucrainene pentru acest an, a explicat in discursul sau adresat natiunii in noaptea de miercuri spre joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski,…

- UE nu poate respecta obiectivul privind trimiterea in Ucraina a unui milion de obuze de artilerie pana in luna martie, a anunțat Josep Borrell, Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, potrivit Sky News.

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana s au reunit luni, pentru primul Consiliu Afaceri Externe CAE oficial din mandatul presedintiei belgiene a Consiliului UE, avand ca principale puncte pe agenda agresiunea rusa impotriva Ucrainei si situatia din Orientul Mijlociu, potrivit Agerpres.Reuniunea…