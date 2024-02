Rampe pentru accesibilitate fără obstacole în Sectorul 5 Reprezentanții Infrastructura Sector 5 au anunțat finalizarea construcției de rampe destinate facilitarii accesului pentru persoanele cu dizabilitați, varstnici și parinți cu carucioare in mai multe zone ale sectorului. Aceasta inițiativa are ca obiectiv asigurarea unui acces rapid și eficient in cladirile comunitații, subliniind angajamentul pentru crearea unui mediu mai incluziv. Redam integral postarea realizata de reprezentanții Sectorului 5 ”Accesibilitate fara obstacole! Echipa noastra a realizat confecționarea rampelor destinate accesului facil al persoanelor cu dizabilitați, varstnici… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

