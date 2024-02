Ministrul familiei extinde apelul de proiecte destinate protecţiei copiilor vulnerabili Apelul de proiecte destinat constituirii unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de separare de familie a fost prelungit, conform anunțului facut de ministrul Familiei, Natalia Intotero , citata de Mediafax. Organizațiile interesate au posibilitatea de a-și depune cererile de finanțare pana la data de 1 martie 2024. Evaluarea proiectelor este estimata sa se incheie pe 1 aprilie 2024, in timp ce finalizarea contractarii este prevazuta pentru 15 aprilie 2024. Procesul de aplicare pentru acest apel competitiv de proiecte se realizeaza exclusiv online, prin platforma electronica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

