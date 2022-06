Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, in discursul adresat natiunii, ca decizia de a acorda statutul Ucrainei de aderarea la UE va intari nu doar statul sau, ci intreaga Uniune Europeana. "Faza finala a marelui maraton diplomatic, care urmeaza sa se incheie intr-o saptamana si jumatate, a inceput astazi. Si in acest maraton suntem de fapt impreuna cu Uniunea Europeana - intr-o singura echipa, iar aceasta echipa trebuie sa castige. Sunt sigur ca vom primi in curand un raspuns cu privire la statutul de candidat pentru Ucraina. Sunt convins ca aceasta decizie poate intari…