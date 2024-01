Zelenski a semnat decretul care va stârni furia Moscovei Intr-un decret emis luni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a enumerat regiunile din Rusia care au fost locuite „istoric” de ucraineni și a cerut ca drepturile acestora sa fie respectate, un text care este posibil sa starneasca furia Moscovei, transmite AFP. Documentul publicat de președinția ucraineana menționeaza regiunile Krasnodar, Rostov, Belgorod, Briansk, Voronej și Kursk, care […] The post Zelenski a semnat decretul care va starni furia Moscovei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a enumerat luni, intr-un decret, regiunile din Rusia locuite, potrivit lui, „istoric” de ucraineni si a indemnat la respectarea drepturilor lor, intr-un text ce va starni furia Moscovei, transmite AFP. In acest decret, publicat de presedintia ucraineana, Zelenski…

- Autoritatile din Republica Moldova au anunțat, luni, ca intampina dificultati in a face fata unei cresteri a cererilor de acordare a cetateniei depuse de persoane din Rusia. Chișinaul a precizat ca aceasta creștere se inregistreaza de cand a inceput razboiul din Ucraina, informeaza Reuters, citata de…

- Ministrul israelian al Apararii Yoav Gallant a prezentat planurile pentru urmatoarea etapa a razboiului Israelului in Gaza si viziunea sa asupra unui viitor aranjament de securitate, care prevede ca enclava sa fie condusa de un organism palestinian aflat sub supervizare israeliana. Documentul emis de…

- Agenția europeana de paza de frontiera și de coasta Frontex a declarat joi ca va trimite saptamana viitoare mai mulți ofițeri și alți angajați in Finlanda, in contextul in care țara nordica incearca sa limiteze numarul de solicitanți de azil care vin prin Rusia, potrivit Reuters. Helsinki a acuzat Moscova…

- Actrița Polina Menșik și-a pierdut viața in timp ce dadea un spectacol pentru militarii ruși din estul Ucrainei, potrivit BBC, care citeaza un comunicat al teatrului din Sankt Petresburg unde lucra aceasta. Sala de spectacol a fost lovita de artileria ucraineana pe data de 19 noiembrie. Ucraina a transmis…

- Alianța tot mai stransa dintre Iran și Rusia starnește ingrijorari mondiale, mai ales dupa ce oficiali americani au avertizat ca Teheranul ar putea furniza rachete balistice avansate cu raza scurta de acțiune pentru a sprijini eforturile militare ale Rusiei in Ucraina. Iranul a contribuit deja cu drone…

- Fiica Elenei Lasconi șocheaza din nou. Fiind foarte activa pe rețeaua de socializare Instagram, pe langa postarile prin care a denigrat-o pe mama sa, Oana ne surprinde cu o postare cu secera și ciocanul care rreprezinta, de fapt, o invitație catre site-ul sau web, denumit Oana Florea. Postarea cu…

- Rusia a inceput recrutarea de femei pentru misiuni de lupta in razboiul sau impotriva Ucrainei, informeaza marti dpa, citata de Agerpres. Portalul web Important Stories (istories), care se declara una dintre putinele surse din Rusia de jurnalism de investigatie independent, a informat luni ca femei-lunetist…