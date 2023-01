Zelenski a asistat la ceremonia funerară pentru oficialii decedaţi în elicopterul prăbuşit lângă Kiev Zelenski si sotia sa, Olena, au luat parte la ceremonia desfasurata la Kiev, a transmis agentia de stat Ukrinform.La ceremonie au fost depuse noua sicrie, pentru toti cei aflati in elicopterul prabusit miercuri.In total, 14 persoane - printre care Monastirski, adjunctul sau si alti cinci oficiali de rang inalt din minister, dar si un copil -, au murit in accidentul produs la Brovari, o suburbie a Kievului, cand elicopterul Super Puma, de fabricatie franceza, s-a prabusit langa o gradinita.„O tristete de nedescris ne cuprinde sufletul. Ucraina isi pierde cei mai buni fii si fiice in fiecare zi”,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

