Noi măsuri legislative pentru a consolida securitatea energetică a Republicii Moldova Hotaririle Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica privind retragerea licențelor pentru nerespectarea cerințelor in activitatea de transport al gazelor naturale și asigurarea cu stocuri de securitate de gaze naturale nu vor putea fi suspendate. Comisia economie, buget și finanțe a examinat o inițiativa legislativa propusa de un grup de deputați PAS și o va propune plenului Parlamen Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- „Moldovagaz” a expediat Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) solicitarea privind revizuirea tarifului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii finali la prețuri reglementate pentru anul 2024. Potrivit proiectului de calcul, tariful mediu ponderat pentru furnizarea gazelor…

- Astazi, 23 aprilie 2024, in cadrul ședinței publice, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat tarifele reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de catre I.C.S „Nord Gaz-Singerei” S.R.L., diferențiate in funcție…

- Carburanții vor fi mai scumpi și maine, 10 aprilie. Potrivit Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica a Republicii Moldova (ANRE), pentru un litru de benzina șoferii vor plati cu doi banuți mai mult, iar pentru cel de motorina cu 5 bani mai mult.

- Ministrul Energiei, Victor Parlicov, nu exclude ca in viitorul apropiat sa fie anunțata o noua ieftinire a tarifelor la gazele naturale. {{737529}}In cadrul unei emisiuni, Victor Parlicov a menționat insa ca o decizie finala in acest sens va fi luata de Agenția pentru Reglementare in Energetica și va…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a suspendat patru licențe de furnizare a gazelor naturale pe motivul nerespectarii de catre titularii acestora a noilor prevederi legale privind condițiile de licențiere. Decizia a fost luata astazi, 6 martie, la ședința ANRE.

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii din centrul și sudul Republicii Moldova, deserviți de Premier Energy, ar putea scadea ușor, in loc de creșterea de 16% anunțata anterior. Acest lucru rezulta din noile calcule pe care Premier Energy le-a transmis Agenției Naționale pentru Reglementare…

- Comisia de reglementare in domeniul Energiei din Bulgaria (EWRC) examineaza propunerea furnizorului de gaze Bulgargaz de scadere a pretului gazelor naturale cu 18%, in martie, comparativ cu februarie, transmit BTA si Novinite. De la 1 martie, noul pret al gazelor ar urma sa se situeze la aproximativ…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) va clarifica unele afirmații aparute in spațiul mediatic, cu referire la stabilirea prețurilor reglementate pentru gazele naturale. 1. Prețurile scad spre sezonul cald și cresc spre sezonul rece. ANRE precizeaza ca prețurile reglementate pentru…