- Guvernul slovac condus de premierul social-democrat Robert Fico a aprobat miercuri lichidarea televiziunii publice RTVS, pe care a acuzat-o de partizanat politic, in timp ce opozitia si unii jurnalisti acuza actualul guvern ca doreste o televiziune care sa-i fie fidela.

- Premierul slovac Robert Fico a spus ca refuza sa implementeze in tara sa noul sistem pentru migratie al Uniunii Europene, potrivit Reuters. „Spunem fara echivoc ca nu se poate ordona unei tari sa accepte - in cazul Slovaciei - pina la 300 de migranti despre care nu stii nimic, sau sa platesti 20.000…

- Actualizare 21.50: Utilizatorii confirma ca serviciul Whatsapp incepe sa funcționeze și sunt primite mesajele care au fost transmise in timpul in care rețeaua nu a funcționat. Știre inițiala: In aceasta seara, 3 aprilie, mulți utilizatori ai aplicației de mesagerie Whatsapp din intreaga lume au raportat…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv a redus pedeapsa Simonei Halep de la 4 ani la 9 luni, a anunțat marți, 5 martie, Euronews Romania. Decizia nu a fost facuta publica de forul de la Lausanne.Informația a fost confirmata de avocatul sportivei, Bogdan Stoica, pentru sursa citata.Știre in curs de actualizare

- Premierul ungar Viktor Orban și omologul sau slovac Robert Fico au fost intampinați la Praga cu huiduieli și pancarte prin care era taxata poziția lor pro-rusa. „Fico, du-te acasa in Rusia!” și „Fico + Orban sunt slujtorii lași ai lui Putin” scria pe pancartele cu care manifestanții i-au intampinat…

- Mai multi membri NATO si ai Uniunii Europene iau in considerare trimiterea de soldati in Ucraina pe baza bilaterala, a declarat luni premierul slovac Robert Fico. Ulterior presedintele francez Emmanuel Macron a spus ca deocamdata nu exista un consens pentru trimiterea de trupe in Ucraina, dar sustine…

- Premierul polonez Donald Tusk a declarat luni ca nu e posibil un compromis cu reticentele exprimate de omologii sai ungar Viktor Orban si slovac Robert Fico privind sustinerea Ucrainei in fața invaziei ruse.