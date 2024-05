Stiri pe aceeasi tema

- Starea premierului slovac Robert Fico este „extraordinar de grava” dupa ce a fost impușcat de cinci ori. Anunțul a fost facut miercuri seara de ministrul slovac al Apararii, Robert Kalinak. Fico a fost impușcat in abdomen in timpul unui eveniment public. Guvernul slovac a organizat o conferința de presa…

- UPDATE – Premierul slovac Robert Fico se afla in stare critica dupa ce a fost impuscat miercuri in plina strada dupa o sedinta de guvern desfasurata in orasul Handlova, potrivit unui mesaj postat pe contul sau oficial de Facebook, relateaza agentia EFE. ‘A fost impuscat de mai multe ori si in prezent…

