- Curtea Constituționala a publicat motivarea Deciziei nr. 148/2024 de respingere a obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea articolului 5 alineat (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui Romaniei. Legea permite mutarea datelor alegerilor prezidențiale…

- Guvernul a aprobat, joi, o hotarare potrivit careia persoanele fizice majore, care insotesc minorii la iesirea din tara, nu vor mai fi obligate sa prezinte certificatul de cazier judiciar. Politistii de frontiera pot verifica situatia judiciara a insotitorilor adulti ai minorilor, prin intermediul Sistemului…

- Va fi simplificat procesul de administrare a afacerilor și de interacțiune a antreprenorilor cu autoritațile statului. Comisia economie, buget și finanțe va propune plenului Parlamentului aprobarea unui PROIECT de modificare a Legii contabilitații și raportarii financiare. Proiectul prevede excluderea…

- Executivul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung. Actul normativ extinde, pana…

- Guvernul a aprobat joi modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de invațamant superior, in sensul simplificarii procedurii. Noua reglementare nu mai presupune trecerea stagiarului printr-o comisie de…

- Guvernul a aprobat astazi modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, in sensul simplificarii procedurii.Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, noua reglementare nu mai…

- Pensii 2024: Guvernul a aprobat normele de aplicare pentru recalcularea pensiilor din sistemul public Pensii 2024: Guvernul a aprobat miercuri normele de aplicare ale Legii pensiilor, pe baza carora vor fi recalculate pensiile din sistemul public. Marcel Ciolacu a spus din nou ca nici o pensie nu va…

- Premierul Marcel Ciolacu anunța marți ca in ședința de Guvern care a inceput la ora 14 vor fi aprobate normele pentru recalcularea pensiilor din sistemul public. Pensiile recalculate vor intra in plata in luna septembrie. „Un alt subiect extrem de important de astazi este despre pensii. Aprobam normele…