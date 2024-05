Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ursu: Este o decizie halucinanta. Am atacat deja, am facut apel, avem dreptul sa facem apel, mergem la Inalta Curte. Consider ca aceasta hotarare este o continuare a influentei fostei Securitati in justitia romana. In acest caz particular, intr-un fel sau altul, l-au influentat si pe acest judecator…

- Jurnalista de investigație Emilia Sercan anunța luni, 22 aprilie, „o prima victorie in instanța” in cazul plangerii depuse dupa clasarea dosarului de kompromat la adresa ei, spunand ca instanța suprema a decis ca dosarul sa fie retrimis la Parchetului General.Jurnalista Emilia Șercan s-a adresat ICCJ dupa…

- Oare ce ar fi fost daca? Istoria contrafactuala, uneori denumita istorie virtuala, nu este „punctul meu forte” insa nu-mi pot suprima intrebarea – Ce s-ar fi intamplat daca „Proclamația de la Timișoara” ar fi devenit fapta? Nu o trecem la „contrafapte” ci doar o sa readuc aminte unele amanunte ce s-au…

- Curtea de Apel Bucuresti a constatat ca Popescu Dumitru Dian, fost senator PNL de Gorj, a fost "colaborator al Securitatii" Decizia a fost luata in dosarul 3443 2 2023Decizia nu este una definitiva Iata minuta oficialaSolutia pe scurt: Admite cererea de chemare in judecata. Constata ca paratul Popescu…

