Stiri pe aceeasi tema

- Marea Neagra are potentialul de a deveni un jucator important pe piata europeana a gazelor, insa este nevoie de companii cu buzunare adanci pentru a extrage gazele, avand in vedere riscul ridicat si necesarul mare de investitii, a declarat, marti, Peter Zeilinger, senior vicepresedinte pentru explorare,…

- Marea Neagra are potentialul de a deveni un jucator important pe piata europeana a gazelor, insa este nevoie de companii cu buzunare adanci pentru a extrage gazele, avand in vedere riscul ridicat si necesarul mare de investitii, a declarat, marti, Peter Zeilinger, senior vicepresedinte pentru explorare,…

- "De ce este nevoie pentru ca regiunea Marii Negre sa devina un jucator mare in industria de petrol si gaze? De predictibilitate. Descoperirea Tuna (din Turcia - n.r.) a aratat clar potentialul regiunii, am vazut descoperirea din Bulgaria, Neptun Deep (Romania - n.r.), deci potentialul este acolo si…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a dat in balbaiala. La propriu. Intrebat la Iași, cand va cumpara Guvernul materiale si echipamente de protectie anti-Covid de la producatorii romani, oficialul roman nu a fost in stare sa dea un raspuns clar. Chiar daca intrebarea adresata de o antreprenoare care…

- OMV Petrom a finalizat preluarea OMV Offshore Bulgaria si intra in licenta de explorare a perimetrului Han-Asparuh din Marea Neagra OMV Petrom a finalizat tranzactia pentru achizitia participatiei de 100% in OMV Offshore Bulgaria GmbH de la OMV Exploration & Production GmbH si intra in licenta de…

- Șeful de cabinet al premierului maghiar Viktor Orban a anunțat ca Ungaria iși va inchide frontierele pentru straini de la 1 septembrie pentru a limita creșterea numarului de imbolnaviri cu Covid-19. Oficialul maghiar a explicat ca, pe langa inchiderea granițelor pentru straini, țara sa are in plan sa…

- "Doua bombardiere Tu-22M3 pe distante lungi ale Fortelor Aerospatiale ruse au efectuat un zbor planificat deasupra apelor neutre ale Marii Negre", a precizat Ministerul Apararii din Rusia intr-un comunicat, citat de agentia de presa TASS. In timpul zborului de patrulare, "avioanele pe distante…

- Exercitiu multinational ”SEA BREEZE” in Marea Neagra Peste 20 de nave militare din 8 tari au început ieri în Marea Neagra exercitiul multinational SEA BREEZE. România participa cu corveta contra-amiral Eustatiu Sebastian si fregata Regina Maria. Exercitiul…