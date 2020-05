Zeci de români infectați cu COVID-19 în Olanda, mutați de autorități… pe o navă de croazieră. Ce spune MAE Zeci de romani care lucrau in Olanda intr-un complex industrial de prelucrare a carnii din localitatea Arnhem au fost mutați de autoritați pe o nava, pentru a fi tratați de coronavirus. Presa din Olanda a relatat ca 28 de romani care lucrau in complex și locuiau tot acolo, in 3 vile, au fost confirmați cu […] The post Zeci de romani infectați cu COVID-19 in Olanda, mutați de autoritați… pe o nava de croaziera. Ce spune MAE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

