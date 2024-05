Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege care ii lasa pe șoferi 10 ani fara permis, daca sunt prinși bauți sau drogați la volan, urmeaza sa ajung la vot final. De 6 ani, Romania ocupa primul loc in Europa la numarul de accidente. Doar in ultimele luni, zeci de șoferi bauți și drogați au provocat tragedii pe șosele. Un […]…

- Armata rusa a afirmat vineri ca a lovit un tren in regiunea ucraineana Donetk (est) care transporta armament occidental livrat Kievului, un anunt care a venit dupa o serie de lovituri asupra cailor ferate ucrainene, relateaza AFP, citata de News.ro. „Un tren care transporta armament si echipamente militare…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, marți, la Parlament, ca „pentru moment” medicul Catalin Cirstoiu vrea sa candideze la primaria Capitalei. „Pentru acest moment”, a inceput Ciuca declarația, „va pot spune ca dansul, din cat ințeleg și din cat l-am cunoscut pe domnul doctor, e foarte determinat…

- Președintele Klaus Iohannis cere noi recruți in Armata, in timp ce este in discuție un proiect de lege privind stagiul militar voluntar, care urmeaza sa ajunga in Parlament pentru dezbateri in regim de urgența. „Apararea cetatenilor nostri este una dintre obligatiile fundamentale ale statului roman.…

- Rusia a inregistrat o creștere semnificativa a numarului de persoane care semneaza contracte pentru a se inrola in forțele armate dupa atacul terorist de luna trecuta asupra unei sali de concerte de langa Moscova, a declarat miercuri Ministerul Apararii, citat de Reuters. Peste 100.000 de persoane au…

- Proiectul lansat de Partidul Umanist Social Liberal, „Tinerii Voluntari Umaniști”, se bucura deja de un succes important, ceea ce demonstreaza faptul ca tinerii iși doresc sa aiba un cuvant de spus in construirea viitorului lor, iși doresc sa se implice in rezolvarea problemelor comunitaților in care…

- Dacian Ciolos, europarlamentar al Partidului REPER, a depus luni dimineata un denunt la Parchetul General impotriva lui Marcel Ciolacu, in cazul Rosia Montana. Dacian Ciolos a transmis ca a depus denuntul pentru ”raul pe care l-a facut cu buna stiinta sau din prostie in cazul Rosia Montana”. ”Nu pot…

- Autoritațile locale vor putea stabili acordarea de reduceri la impozitul pe cladirile și la cel pe terenurile deținute de cei ce doneaza sange de cel puțin trei ori intr-un an, potrivit unei propuneri legislative ce va ajunge la votul decisiv din Parlament, cel al deputaților, cu propunere de adoptare.…