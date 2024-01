Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi de aproape 3 milioane lei date de ANCOM, furnizorilor de telefonie și internet sau de servicii poștale. Nereguli constatate Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a dat, anul trecut, amenzi de aproape 3 milioane lei, furnizorilor de servicii de telefonie, cablu TV și…

- Xiaomi anunța astazi lansarea noii sale game Redmi Note 13, care vine cu cinci device-uri diferite: Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro (varianta normala și cu 5G) și Redmi Note 13 (varianta normala și cu 5G). Acestea sunt disponibile la toți partenerii companiei – Orange , Vodafone, Telekom, Digi,…

- ANCOM a anunțat ca anul trecut a continuat tendinta de crestere a volumului de numere de telefon portate, fiind stabilit un nou record de portari, de la lansarea, in 2008, a serviciului de portabilitate. Datele oficiale arata ca in 2023 nu mai puțin de 1.541.269 de numere de telefon si-au schimbat operatorul,…

- Numarul conexiunilor de internet fix cu viteze mari de download, de cel puțin 1 Gbps, a crescut cu 10% pana la 1,9 milioane de conexiuni, reprezentand aproape 30% din totalul conexiunilor de internet fix din Romania, in prima jumatate a acestui an, arata datele Arbitrului telecom (ANCOM). In premiera,…

- Amenzile de circulație vor fi majorate de la 1 ianuarie 2024, potrivit „Ordonanței trenuleț”, publicate vineri noapte in Monitorul Oficial, scrie Hotnews . Punctul de amenda va crește, incepand cu 1 ianuarie, de la 145 de lei la 165 de lei, conform „Ordonanței trenuleț” . Practic, este stabilit la 5%…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu este audiat, vineri, la DNA, in dosarul achiziției de vaccinuri Anticovid. Voiculescu a venit cu documente in care arata ca nu a semnat niciun contract, ba mai mult, cand luau deciziile de achiziție a milioanelor de doze de vaccinuri, fostul premier Florin…

- Valeriu Zgonea, noul președinte al autoritații de reglementare in comunicații (ANCOM), vrea sa taie 108 de posturi de conducere din cele 167 de poziții in prezent pentru a aplica prevederile legii 296/2023 privind masurile fiscal bugetare, potrivit unui document consultat de HotNews.ro. Niciunul dintre…

- YOXO este abonamentul de mobil 100% digital fara perioada contractuala, cu prețuri mici pentru toata lumea, cu minute și internet dar și cu o super oferte de portare – prima luna gratis cand vii pe YOXO. YOXO inseamna ca faci totul direct din aplicație și ca nu stai la cozi pentru ca portarea se face…