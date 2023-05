Zeci de mii de oameni se îngrămădesc la mitingul premierului indian Narendra Modi din Sydney Zeci de mii de indieni de peste mari l-au aplaudat, in semn de sprijin acordat, pe premierul indian, Narendra Modi, la un miting in cea mai mare arena sportiva din Sydney, marți (23 mai), o manifestare rara pentru un lider strain din Australia, potrivit Reuters. Modi, care viziteaza Australia pentru prima data din 2014, incearca sa-și foloseasca popularitatea in randul indienilor expatriați pentru a-și spori sprijinul acasa, inainte de alegerile generale de anul viitor, dupa ce partidul sau de guvernamant Bharatiya Janata (BJP) a pierdut un stat cheie, in alegerile din sudul Indiei luna aceasta.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Revoluția digitala va duce la pierderea a 14 milioane de locuri de munca, pana in anul 2027, releva un studiu realizat de Forumul Economic Mondial. „Avansul adoptarii tehnologiei, revoluția digitala, dar și alți factori sociali vor duce in urmatorii ani la o schimbare semnificativa pe piața forței de…

- Un tanar din Marea Britanie a pus o camera video pe bagajul pe care l-a predat pentru cala avionului. Cele 23 de secunde care au fost filmate și postate pe Tik Tok au strans peste 16,2 milioane de vizualizari.

- Forțele de securitate din India au arestat cel puțin 50 de locuitori(persoane) ai orașului Jamshedpur, din est, pentru violența care implica aruncarea cu pietre și incendierea, a declarat luni (10 aprilie) un inalt oficial al poliției. Autoritațile au impus, de asemenea, starea de asediu, au interzis…

- Fluturand steaguri comuniste, zeci de mii de fermieri și muncitori au participat miercuri (5 aprilie) la New Delhi la un miting uriaș impotriva politicilor „anti-muncitori” și „anti-fermieri” ale guvernului premierului Narendra Modi. Protestul, desfașurat pe terenul Ramlila Maidan din New Delhi, a fost…

- Rețeaua sociala TikTok a primit amenda de 12,7 milioane de lire sterline pentru ca ar fi utilizat ilegal date personale ale copiilor, anunța presa occidentala. TikTok are sediul central in China și are milioane de utilizatori in toata lumea, mai ales tineri și adolescenți. Amenda de 12,7 milioane de…

- Britanicii vulnerabili vor primi inca un rapel Covid in aceasta primavara, au confirmat oficialii din domeniul sanatații. Comitetul comun pentru vaccinare și imunizare (JCVI) a recomandat ca o injecție suplimentara sa fie oferita unor grupuri specifice in primavara anului 2023, noteaza The Sun. Vaccinul…

- Cancelarul german Olaf Scholz a sosit sambata in India pentru o vizita de doua zile ce are ca scop cresterea schimburilor comerciale si sustinerea unui acord comercial cu Uniunea Europeana(UE), in pofida divergentelor cu privire la Ucraina, transmite AFP. ‘Vrem sa intarim si mai mult relatia bilaterala…

- Pe 24 februarie 2023 se implinește un an de razboi in Ucraina, un an de cand Vladimir Putin si Rusia au invadat o tara suverana si au provocat moartea a sute de mii de oameni printre care civili si copii nevinovati. Ordinul de invadare a Ucrainei, pentru „salvarea” poporului rus, a fost dat in dimineața…