- Temporar, pentru „a asigura vizibilitatea informatiilor de siguranta”, Twitter a decis sa intrerupa afisarea de reclame in Ucraina si Rusia. Acelasi lucru se intampla si cu recomandarile automate de continut. Practic, in contextul razboiului din Ucraina, Twitter intrerupe componentele care functioneaza…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken transmite, intr-un mesaj - in rusa - postat pe Twitter, poporului rus, ca "nu merita" un razboi impotriva "vecinilor" sai ucraineni si-l asigura ca nimeni nu incearca sa-i puna in pericol securitatea, relateaza AFP. Blinken publica acest mesaj atat in rusa,…

- Romanii din Ucraina sunt evacuati chiar in aceste momente. Sunt cozi kilometrice la iesirile din orase, dar si la vami. Alti oameni din Ucraina incearca sa iasa din tara chiar si pe jos.

- Razboiul a inceput, in aceasta dimineața, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat „am luat decizia unei operațiuni militare” in zona Donbas și a anunțat ca iși dorește „demilitarizare” Ucrainei, nu ocuparea acestuia. Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca Romania nu va fi in pericol in cazul in care Rusia va ataca Ucraina. Ministrul i-a dat o replica și ambasadorului rus la București, Valeri Kuzmin. Ambsadorul Rusiei la București a afirmat, printre altele, intr-o conferința de presa online, ca Moscova vrea…

- Președintele american Joe Biden a declarat, miercuri, in cadrul conferinței de presa de la Casa Alba, care marcheaza un an de mandat, ca o invazie rusa in Ucraina este iminenta, dupa ce Rusia a comasat 127.000 la granița ucraineana. In aceasta situație, SUA vor crește prezența militara in Romania, informeaza…

- Polițiștii de Frontiera au observat mai mulți indivizi care transportau colete voluminoase. Oamenii legii le-au facut semn sa opreasca, insa aceștia au fugit, agenții fiind nevoiți sa foloseasca armamentul din dotare. Contrabandiștii, puși pe fuga cu focuri de arma Scena desprinsa din filme a avut loc…

- Ministrul francez de externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat vineri ca Rusia incearca sa ocoleasca Uniunea Europeana in privinta Ucrainei si sa poarte discutii direct cu Statele Unite, relateaza Reuters.