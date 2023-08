Zeci de mii de craioveni au ieșit vineri seara în stradă la parada păpușilor gigant Zeci de mii de craioveni au ieșit, vineri seara, sa asiste la parada papușilor gigant, eveniment din cadrul festivalului „Puppets Occupy Street”, care se deruleaza la Craiova intre 25-28 august. Papușile gigant au defilat pe traseul Calea București – Universitate – Piața Mihai Viteazul. Pe durata celor patru zile ale festivalului, se vor desfașura diverse ateliere destinate copiilor, concerte vibrante, spectacole captivante și evenimente inedite. Expozițiile fascinante și celebrele parade stradale cu papuși supradimensionate vor completa atmosfera plina de bucurie. Toate aceste manifestari vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

