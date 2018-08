Stiri pe aceeasi tema

- "Nimeni nu m-a platit vreodata pentru ca eu sa semnez un decret sau altul si nici pentru a obtine mijloace de la guvernul meu", a explicat fosta presedinta pe contul sau Twitter, ca raspuns la acuzatiile aduse de suspecti care au decis sa colaboreze cu justitia, informeaza AFP. Mai multi…

- Cristina Kirchner, presedinte al Argentinei in perioada 2007-2015, a mers luni dimineata la tribunalul Comodoro Py din Buenos Aires, unde a depus o declaratie scrisa la biroul judecatorului Claudio Bonadio, insarcinat cu investigarea cazului - 160 milioane dolari mita platiti de companii administratiei…

- Fosta presedinta a Argentinei, Cristina Kirchner, a comparut luni in fata unei instante in cadrul unui vast scandal de coruptie izbucnit in timpul presedintiei sale, denuntand o 'persecutie politica' din partea unui judecator 'partinitor', relateaza AFP. Cristina Kirchner, presedinte…

- Senatul argentinian a respins joi un proiect de lege care prevedea legalizarea avortului facultativ, o infrangere pentru o miscare fundamentalista care s-a apropiat mai mult ca niciodata de obtinerea dezincriminarii acestei proceduri in tara natala a Papei Francisc, informeaza Associated Press.

- Protestatari pro-avort au aruncat cu pietre si sticle si au incendiat gramezi de gunoaie la doar cativa metri de intrarea in Parlamentul din Buenos Aires, dupa ce Senatul argentinian a votat impotriva legalizarii avortului. Politia a ripostat folosind gaze lacrimogene si mai multe persoane au fost arestate.…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, a avut, joi, 28 iunie 2018, o intrevedere cu senatorul democrat Robert Menendez, co-presedinte (ranking member) al Comitetului pentru relatii externe din Senatul SUA.Cu prilejul intalnirii, cei doi oficiali au abordat teme de interes pentru…

- Igor Grigoriev, ex-viceprimarul de Orhei si fostul sef al echipei electorale a lui Ilan Șor, susține ca toți cei care au votat pentru ridicarea imunitații fostului premier Vlad Filat, sunt implicați in furtul miliardului. Declarațiile au fost facute aseara, in cadrul emisiunii „Important" de la TVC21.

- Deputata PL Alina Zotea a semnat un demers catre Procuratura Generala luni, 28 mai, solicitand ridicarea imunitatii deputatilor socialisti Grigore Novac si Ghenadie Mitriuc, dupa ce acestia l-ar fi agresat fizic pe activistul liberal Ion Puscas