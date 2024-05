Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus organizarea "in viitorul apropiat" a unor exercitii nucleare la care vor participa in special trupe pozitionate in apropiere de Ucraina, drept raspuns la "amenintarile" occidentale fata de Moscova, relateaza AFP si Reuters. "In cursul exercitiului vor fi luate…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a descris vineri comentariile recente ale presedintelui francez Emmanuel Macron despre o posibila interventie a Frantei in Ucraina ca facand parte dintr-o "tendinta foarte periculoasa", relateaza Reuters, titreaza Agerpres.

- Agentiile de informatii americane au stabilit ca, probabil, presedintele rus Vladimir Putin nu a ordonat uciderea politicianului de opozitie Alexei Navalnii intr-o colonie penitenciara dincolo de Cercul Arctic in februarie, a relatat Wall Street Journal, preluat de Reuters.

- Statele Unite au indemnat Ucraina sa inceteze atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, avertizand ca atacurile cu drone risca sa provoace represalii si cresterea pretului petrolului la nivel global, a dezvaluit vineri Financial Times, citand persoane familiarizate cu acest subiect, potrivit…

- Blocul politic al administrației prezidențiale a Federației Ruse este "mulțumit" de cursul și rezultatele alegerilor prezidențiale, potrivit a doua surse citate de publicația Meduza apropiate Kremlinului, precum și unui interlocutor in conducerea Partidului Rusia Unita. Vladimir Putin a castigat alegerile…

- omentariile facute de Vladimir Putin asupra armelor nucleare, intr-un interviu difuzat marti de mass-media publice ruse, nu constituie o amenintare cu folosirea acestor arme, a precizat miercuri Kremlinul, care a acuzat Washingtonul ca a scos din context afirmatiile presedintelui rus, relateaza Reuters.Putin…

- Mai multi membri ai NATO si Uniunii Europene iau in considerare trimiterea de soldati in Ucraina pe o baza bilaterala, a declarat luni prim-ministrul slovac Robert Fico, citat de Reuters, informeaza AGERPRES . Fico, care se opune de mult timp livrarilor militare catre Ucraina si a adoptat o pozitie…

