Rusia, țara cu cele mai multe rachete nucleare Rusia are cele mai multe rachete nucleare. In contextul escaladarii conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociul, a fost facut un clasament al armelor nucleare. Potrivit statisticilor, cel mai dotat stat din punct de vedere al forțelor nucleare este Rusia, urmat de SUA și China. Razboiul din Ucraina și izbucnirea conflictului sangeros dintre Israel și gruparea Hamas, in Fașia Gaza, a generat creșterea pericolului unui atac nuclear. In acest context, a fost intocmit un clasament al țarilor care dețin cel mai mare potențial nuclear. Potrivit specialiștilor, Rusia se afla pe primul loc cu peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus organizarea „in viitorul apropiat” a unor exercitii nucleare la care vor participa in special trupe pozitionate in apropiere de Ucraina, drept raspuns la „amenintarile” occidentale fata de Moscova, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres. „In cursul exercitiului…

- Putin a ordonat testarea forțelor nucleare In a doua zi de Paște, luni, 6 mai 2024, Rusia a anuntat ca va organiza un exercitiu militar care va include antrenamente pentru utilizarea armelor nucleare. Aceste acțiuni ale Rusiei ar fi un raspuns la declaratiile Occidentului privind trimiterea de trupe…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus organizarea „in viitorul apropiat” a unor exercitii nucleare la care vor participa in special trupe pozitionate in apropiere de Ucraina, drept raspuns la „amenintarile” occidentale fata de Moscova, relateaza AFP si Reuters, conform Agerpres. „In cursul exercitiului…

- Exercitiile militare cu o durata de patru luni ale NATO in apropierea granitelor Rusiei, cunoscute sub numele de Steadfast Defender, sunt dovada ca alianta se pregateste pentru un potential conflict cu Rusia, a declarat sambata purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova,…

- Serghei Lavrov, 74 de ani, șeful diplomației ruse, a declarat ca SUA și NATO par a fi „obsedate de ideea unei infrangeri strategice a Rusiei”, iar acest lucru crește amenințarea nucleara, relateaza agenția Reuters.Intr-o declarație oficiala, Lavrov și-a exprimat „ingrijorarea deosebita” ca Ucraina este…

- Moscova se teme de spionaj. Astfel ca, Rusia face tot mai dificila deplasarea in strainatate pentru unii oficiali, din cauza temerilor ca puterile straine ar putea incerca sa obțina acces la secrete de stat intr-un moment in care se desfașoara cea mai grava criza a relațiilor cu Occidentul din ultimii…

- omentariile facute de Vladimir Putin asupra armelor nucleare, intr-un interviu difuzat marti de mass-media publice ruse, nu constituie o amenintare cu folosirea acestor arme, a precizat miercuri Kremlinul, care a acuzat Washingtonul ca a scos din context afirmatiile presedintelui rus, relateaza Reuters.Putin…

- Luand cuvantul la un eveniment desfasurat la Minsk, Lukasenko a susținut ca cei arestati „s-au tarat peste granita transportand explozibil pentru a comite sabotaje in principal in Rusia si Belarus”, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.El nu a precizat cate persoane au fost arestate in operatiunea…