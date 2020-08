Stiri pe aceeasi tema

- Un grup uriaș de migranți turci și sirieni a fost gasit ascuns printre marfuri, in semiremorca unui camion. Migranții au fost prinși la iesirea de pe autostrada A1, langa Giarmata, județul Timiș, relateaza Mediafax. Politistii de frontiera din Timisoara au depistat, ascunsi intr-un camion condus…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara au depistat, ascunsi intr-un camion condus de doi turci, precum si intr-un taxi, 44 de cetateni din Turcia si Siria care intentionau sa treaca ilegal frontiera spre state din vestul Europei . In…

- 12 migranți, dintre care noua din Bangladesh, au fost depistați astazi, in centrul Timișoarei, de polițiștii de frontiera. Erau cazați la un hostel situate in zona centrala a orasului. Migranții au fost duși la Centrul de Tranzit in Regim de Urgența din Timișoara. Migranții stateau la hostelul din centrul…

- Politistii de frontiera din aradeni au depistat 25 de cetateni din Turcia, Palestina, Irak, Egipt si Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, folosindu-se de metode diferite de ascundere in mijloace de transport – portbagajul unui autoturism, axa unei semiremorci si compartimentul…

- O femeie este cercetata de polițiști sub control judiciar dupa ce a incercat sa ajute 22 de turci și sirieni sa treaca ilegal granița in Ungaria. 12 dintre straini – 11 barbați și o femeie, cetațeni turci, cu varste cuprinse intre 19 și 44 de ani – au fost depistați intr-o mașina cu remorca, in […]…

- Patru sirieni care voiau sa ajunga in vestul Europei, ilegal, au fost descoperiți de polițiștii de frontiera de la Nadlac printre legumele transportate intr-un camion. Cetațenii straini au varste cuprinse intre 20 și 30 de ani și calatoreau intr-un camion condus de un cetațean turc. Acesta transporta…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit, ascunși in interiorul unui automarfar condus de un cetatean bulgar, patru cetateni din Afganistan si Bangladesh, care incercau sa iasa ilegal din țara.

- Trei barbați au fost reținuți de polițiști, fiind acuzați de trafic de migranți. Aceștia ar fi organizat și participat la transportul a 11 egipteni și a unui sirian, pe care ii ajutau sa treaca ilegal frontiera in schimbul unor sume cuprinse intre 200 și 1.000 de euro de persoana. Potrivit unui comunicat…