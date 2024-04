Polițiștii au tras focuri de arma in aer pentru a-i opri pe migranții care au luat-o la fuga dintr-o mașina pe care au lasat-o sa ruleze in șanț, in zona localitații timișene Ghiroda. Totul a inceput pe autostrada, unde șoferul care transporta migranții nu a oprit la semnalele polițiștilor. Urmarirea a continuat pana in sensul […] Articolul Urmarire cu focuri de arma pentru oprirea unui transport ilegal de migranți, aproape de Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .