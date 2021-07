Zece zile de muzică la Electric Castle. Cum va decurge evenimentul Zeci de artisti din Romania si din strainatate isi asteapta fanii in cele zece zile ale Festivalului Electric Castle, care va avea loc la Cluj-Napoca si la Bontida, in perioada 6-15 august. “Trei zile, sase scene, zeci de artisti pentru primul weekend al EC_Special, toate la castelul Banffy. Sigma si Noisia revin aici, in format DJ Set, iar pentru fanii artistilor olandezi va fi un moment emotionant: Noisia este la ultimele show-uri dupa 20 de ani in topul muzicii electronice (…). Ben Bohmer, Eelke Kleijn si Mind Against fac parte din acel grup de artisti pentru care fiecare performance inseamna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

