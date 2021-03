Zece nave cu cel putin 130.000 de animale vii din Romania sunt blocate in Canalul Suez, a anunțat directorul Animals International, Gabriel Paun, ridicand ingrijorari cu privire la bunastarea animalelor daca blocajul se prelungește. In total cel puțin 20 de nave care transporta animale sunt blocate din cauza eșuarii masivului cargobot Ever Given, relateaza The Guardian. 130.000 de animale vii, oi și berbeci, sunt blocate in canalul Suez in drumul lor catre tari terte din Orientul Mijlociu. Directorul Animals International, Gabriel Paun, a spus ca situația este critica și ca risca sa devina cea…