Ministrul spaniol al apararii, Margarita Robles, a declarat joi ca niciun fel de scrisoare exploziva nu va determina Spania sa renunțe la sprijinul acordat Ucrainei, dupa ce a fost descoperit un al saselea plic exploziv interceptat de Ambasada SUA la Madrid, conform BBC, relateaza Rador.

In reuniunea extraordinara a Consiliului Energiei al Uniunii Europene s-a convenit, joi, asupra achizițiilor de gaze in comun de pe pietele mondiale, excluzand combustibilul provenit din Federația Rusa, potrivit unui comunicat remis in urma reuniunii consiliului, transmite Rador.

Liderii africani au declarat o incetare a focului in estul Republicii Democrate Congo, cu incepere de vineri, 24 noiembrie. Declaratia privind acordul de incetare a focului a fost semnata la finalul unui mini-summit la care au participat ministrul de externe al Rwandei, Vincent Biruta, presedintele…

Zborul MH17 al companiei Malaysia Airlines a fost doborat in 2014 de o racheta de fabricație ruseasca trasa de pe un camp din estul Ucrainei, a declarat joi tribunalul olandez care se ocupa de procesul celor patru suspecți in cazul doborarii avionului, potrivit Rador.

Franța și Spania s-au alaturat joi angajamentului de a opri vanzarile de vehicule pe benzina pana in 2035, cu cinci ani mai devreme decat era planificat anterior, ca parte a eforturilor de a accelera tranziția catre o economie cu emisii scazute de carbon, anunța Rador.

Țarile occidentale trebuie sa-și reduca dependența de China, dar nu pot plasa aceasta țara in aceeasi categorie cu Rusia, a declarat, vineri, inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, relataza Rador.

Reprezentanții Republicii Belarus și ai Rusiei resping inițiativa președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, privind desfasurarea unei misiuni de observatori internaționali la granița belaruso-ucraineana - potrivit lui Fedir Venislavski, reprezentant al presedintelui Zelenski in Rada Suprema, potrivit…

Orice "obiecte rusești" aflate pe teritoriul ucrainean ocupat sunt ținte militare legitime, iar contraofensiva Ucrainei face parte dintr-un razboi defensiv, a declarat miercuri un inalt consilier prezidențial ucrainean, anunța Rador.