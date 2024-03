Avioanele Forțelor Aeriene Romane vor efectua in aceste zile zboruri la inalțimi mici pe teritoriul Romaniei, lucru care poate determina ingrijorare in randul cetațenilor, avertizeaza, miercuri, Ministerul Apararii Naționale (MApN). Potrivit paginii de Facebook a MApN, aeronavele executa, in perioada 20 – 22 martie 2024, zboruri de antrenament la inalțimi mici pe teritoriul Romaniei. „Zborul […] Articolul MApN: Aeronavele Forțelor Aeriene Romane fac in aceste zile zboruri la inalțimi mici a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .