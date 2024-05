Stiri pe aceeasi tema

- Florin Gardoș conduce o mașina de peste 150.000 de euro! Iata cum arata bijuteria pe patru roți a fotbalistului. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare.

- Actorul Bruce Willis a sarbatorit a 12-a aniversare a fiicei sale Mabel, in timp ce continua sa se lupte cu demența, cand a fost diagnosticat in februarie 2023 (demența frontotemporala). Dar boala nu l-a impiedicat pe Bruce Willis, in varsta de 69 de ani, sa sarbatoreasca momente speciale alaturi de…

- Gabi Popescu știe ca timpul petrecut cu prietenii este „terapie”! Soțul Crinei Abrudan se afișeaza numai in locuri exclusiviste. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare.

- De ce obicei nu vrea Alexandru Pițurca sa se lase. Iata „secretul” care il ajuta pe fostul fotbalist sa se mențina in forma. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare.

- Zi de sarbatoare in familia gabrielei Cristea! Celebra prezentatoare TV i-a organizat o petrecere de basm fetiței sale! Iris a implinit varsta de 5 ani și a fost inconjurata de prietenii și familia ei. Gabriela Cristea a pregatit o mulțime de surprize pentru Iris!

- Este clar ca nimic nu se compara cu momentele petrecute in doi! Imagini rare cu femeia care i-a pus inima pe jar lui Alex Chipciu. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare.

- Imagini exclusive cu Mirela Oprișor și soțul sau! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni alta decat cunoscuta actrița de la noi. Iata ipostaza in care a fost surprinsa, de aceasta data, aceasta de catre paparazzii SpyNews.ro,…

- Iata unde iși petrece Alexandru Ciucu weekend-urile atunci cand este randul lui sa aiba grija de fiicele sale. In compania cui a fost surprins. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor! Imagini are.