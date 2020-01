Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au o noua zi libera pe 24 ianuarie 2018, cand se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sau Mica Unire. Mica Unire este considerata a fi primul pas important pentru formarea statului național unitar roman, dupa ce, la 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales in unanimitate…

- La 24 Ianuarie celebram "Mica Unireldquo;, cum este numita Unirea Principatelor Romane, Moldova si Tara Romaneasca, din 1859, sub domnia unica a lui Alexandru Ioan Cuza. Nume si aspecte care, incet incet, incep sa se dilueze pentru romani, 24 ianuarie ajungand mai mult sa insemne doar o alta zi libera…

- Astazi, 24 ianuarie, sarbatorim Unirea Principatelor Romane. Unirea Principatelor Romane a avut loc la jumatatea secolului al XIX lea prin unirea statelor Moldova si Tara Romaneasca sub numele Principatele Unite ale Moldovei si Tarii Romanesti. Procesul unirii, bazat pe puternica apropiere culturala…

- In fiecare an, la 24 ianuarie, romanii sarbatoresc Unirea Principatelor Romane din anul 1859 – numita si „Mica Unire”, realizata sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un act de vointa politica a celor doua principate romanesti, Moldova si Tara Romaneasca, prima etapa in crearea statului unitar…

- Unirea Principatelor Romane, infaptuita prin alegerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, atat in Moldova (5 ianuarie 1859), cat si in Tara Romaneasca (24 ianuarie 1859), este marcata la Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures. Azi, elevi ai Scolii Gimnaziale „George Cosbuc” Baia Mare, insotiti…

- In fiecare an, la 24 ianuarie, romanii sarbatoresc Unirea Principatelor Romane din anul 1859, realizata sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un act de vointa politica a celor doua principate romanesti, Moldova si Tara Romaneasca, prima etapa in crearea statului unitar roman modern. *****…

- Stimați prieteni, in ediția de astazi a emisiunii Tradiții relatam de la o frumoasa manifestare culturala dedicata Zilei Culturii Naționale (Ziua de 15 ianuarie, a fost aleasa ca Zi a Culturii Naționale, intrucat reprezinta data nașterii poetului național al romanilor, Mihai Eminescu. A fost stabilita…

- In fiecare an, la 31 octombrie, Romania sarbatoreste Ziua Arhivelor Nationale. Anul acesta se implinesc 157 de ani de cand, la 31 octombrie 1862, Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de infiintare a Directiei Generale a Arhivelor Statului, prin unificarea Arhivelor Statului din Tara Romaneasca si Moldova,…