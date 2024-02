Riscați să rămâneți fără acces la banii de pe card! Obligația pe care toți românii o au! Daca aveți card la orice banca din Romania și obișnuiți sa va țineți banii pe el, e bine sa știți ca aveți o obligație legala pe care trebuie sa o indepliniți. In caz contrar, riscați sa ramaneți fara acces la banii de pe card. ING Bank vine cu explicații, insa masura e valabila la orice banca ”Aceste verificari periodice de date sunt obligatorii și sunt insoțite și de informații suplimentare de care avem nevoie pentru un parteneriat sigur. Informațiile ne permit sa ne indeplinim obligația legala de a avea date complete despre clienții noștri prin care putem detecta comportamente neobișnuite… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o declarație recenta, Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a evidențiat necesitatea unei actualizari importante in sistemul de vouchere sociale din Romania. Modificarea este determinata de creșterea plafonului de venit pentru eligibilitatea la voucherele sociale, de la…

- In 2024, cardurile sociale pentru alimente in valoare de 250 de lei vor fi acordate in șase tranșe distincte. Cand intra banii Romanii cu venituri reduse vor continua sa primeasca sprijin financiar pentru a cumpara alimente și mese calde și in 2024 in cadrul programului „Sprijin pentru Romania”. Cardurile…

- Incepand cu 1 ianuarie 2024, buletinele clasice vor deveni istorie in Romania, odata cu implementarea noilor carți de identitate electronice . Aceste carduri electronice vor avea dimensiunea unui card bancar și vor include un cip special destinat stocarii datelor personale ale cetațenilor. Informațiile…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat, marti, la Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor, ca sistemul garantie - returnare, care va incepe pe 30 noiembrie si prin care recipientele - peturi, sticle sau doze de aluminiu - vor fi returnate la magazine, este asteptat "cu foarte mult…

- ”Toate masurile pe care le-am luat, unele discutate, commentate, am anuntat foarte clar nu vor afecta oamenii de rand, au fost luate si ca sa inchidem exercitiul financiar trecut, fiindca trebuia sa venim cu o cofinantare de 15%. (..) Ultimul exercitiu financiar l-am inchis la 54%, in plati directe,…

- Romanii iși cheltuie lunar toți banii și foarte rar pun ceva deoparte, se indatoreaza pe mulți ani și in condiții dezavantajoase și urmaresc doar satisfacția imediata, daca se poate, fara niciun efort.

- Sistemul de garanție-returnare reprezinta un sistem prin care romanii vor plati o garanție atunci cand vor cumpara o bautura de la un comerciant. Cum se pot recupera banii și ce ambalaje se pot returna, aflați in randurile urmatoare. In ce consta programul garanție-returnare și cum puteți recupera banii…

- Limitarea plaților cu banii cash a fost impusa de Guvern. Limitarea plaților cu cardul este un moft al bancilor, ascuns sub umbrela protecției contului in cazul pierderii cardurilor. Guvernul ne-a impus sa nu cheltuim mai mult de 5.000 de lei cash pe zi. In cazul in care nu avem incotro, apelam la card,…