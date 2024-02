Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu a primit un premiu la Gala Sportului Romanesc, pe care i l-a inmanat chiar Ion Tiriac. La final, „Il Luce” a fost intrebat si de Dinamo. Iata raspunsul lui Mircea Lucescu la intrebarea daca o preia pe Dinamo alaturi de Ion Tiriac. Atunci cand a venit vorba despre preluarea lui Dinamo,…

- Protestatari Rezist ii reproșeaza președintelui Klaus Iohannis ca autoritațile au inchis Parcul Carol in Ziua Unirii Principatelor. Multumim Klaus Iohannis Chiar credeam ca nu mai ai cu ce sa ” ne scuipi in ochi „. Cand romanii pretuiesc aceasta zi si sarbatoresc, voi ( o gasca de oportunisti care…

- „Romanii sunt revoltați in strada, iar Iohannis ciocnește sfidator șampanie la Cotroceni!”, acuza reprezentanții AUR marți, dupa ce președintele a ținut un discurs cu prilejul intalnirii anuale cu șefii misiunilor diplomatice acreditați in Romania. „Cam așa poate fi descrisa prima apariție a președintelui…

- Nori lenticulari cu aspect de OZN au fost fotografiați in Argeș, Campulung Muscel, pe data de 17 decembrie. Fenomenul straniu a fost observat și in alte județe, precum Prahova, și le-a incins imaginația internauților. Sfarșitul lunii e aproape, a concluzionat un internaut comentand imaginile. In mai…

- Președinta Maia Sandu a fost la meciul de fotbal jucat aseara de țara noastra și Albania, la Chișinau. {{714973}}„Hai, Moldova! Emoții mari in aceasta seara la meciul de fotbal Moldova - Albania din preliminariile Campionatului European de Fotbal. M-am bucurat sa-i salut pe jucatorii echipei naționale…