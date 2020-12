Zacaria finalizează cea de-a doua fază de dezvoltare a Southern Logistics, Craiova Zacaria a menținut un ritm bun al tranzacțiilor de-a lungul acestui an, in pofida pandemiei Covid-19, reușind sa atinga pragul de 47.000 m2 de spații industriale inchiriate, prin contracte noi sau prelungirea celor existente. Dezvoltatorul roman a inchiriat in totalitate parcul industrial din Craiova, iar cel mai nou proiect din Sibiu, cu o rata de ocupare de 93%, este foarte aproape de a fi complet ocupat. In același timp, Zacaria și-a consolidat poziția pe segmentul comercial, prin semnarea cu doi jucatori importanți din sectorul home & deco, Naturlich and Jysk. Tranzacții de inchiriere Zacaria,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

