YouTube va transmite gratuit varianta feminină a UEFA Champions League Fanii fotbalului din intreaga lume vor putea urmari gratuit UEFA Champions League pentru femei in urmatoarele doua sezoane. YouTube va transmite in flux fiecare joc din competiție in 2021-23. A incheiat un acord cu UEFA și serviciul de streaming sportiv DAZN, care a ridicat drepturile de difuzare la UWCL pentru urmatorii patru ani. Cu excepția Orientului Mijlociu, a Africii de Nord și a Chinei și a teritoriilor sale, fanii de pretutindeni pot viziona toate cele 61 de jocuri (fara a include rundele de calificare) in direct și la cerere pe canalul YouTube DAZN in urmatoarele doua sezoane. In urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

