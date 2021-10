Yellen a spus, intr-un interviu acordat CNN, ca planul de cheltuieli pentru infrastructura interna al presedintelui Joe Biden si pachetele Build Back Better vor fi alocate in urmatorii 10 ani, dar ea nu a spus daca acest lucru ar exacerba inflatia. “Nu cred ca suntem pe punctul de a pierde controlul inflatiei. Pe o baza de 12 luni, rata inflatiei va ramane ridicata in anul viitor, din cauza a ceea ce s-a intamplat deja. Dar ma astept la o imbunatatire de la jumatatea anului viitor”, a spus Yellen. Problemele din lanturile de aprovizionare au afectat Statele Unite si alte tari, unde redeschiderea…