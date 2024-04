Stiri pe aceeasi tema

- Luna aprilie este o luna foarte buna pentru gradinarit, mai ales daca vrei sa ai o gradina frumoasa și plina de culoare la vara. Iata ce flori sa cumperi pentru a le planta la inceputul lunii urmatoare.

- Luna aprilie este mereu ravnita de iubitorii de gradinarit. A petrece aceasta perioada a anului ingrijind de plantele preferate este un lucru așteptat cu nerabdare. Variația temperaturilor și numarul de zile ploioase pot sa intarzie cele mai bune intenții din acest punct de vedere. Cel mai bine este…

- Sursele alimentare bogate in vitamine includ carne, viscere, pește, lapte, legume cu frunze verzi, legume, fructe și nuci. The post DEFICIENȚELE DE VITAMINE Avitaminozele de primavara first appeared on Informatia Zilei .

- Inspectoratul pentru Protecția Mediului trage un semnal de alarma privind dispariția unor specii de plante de primavara, printre care ghioceii, brandușele, lalelele pestrițe și alte flori delicate. Potrivit instituției, in fiecare an, numarul acestora scade dramatic, punand in pericol echilibrul fragil…

- Primavara este anotimpul in care toata natura iși revine la viața. Acum este momentul ideal pentru a planta flori, iar gradina ta va fi superba intregul an. In urmatoarea perioada se recomanda anumite plante, dar este nevoie și de atenția cuvenita pentru a le ingriji.

- CARANSEBEȘ – Mai ales ca, zilele trecute, consilierii locali au aprobat regulamentul privind organizarea Targului de Primavara, ediția 2024, in organizarea Serviciului Public „Piața Gugulanilor”! Fiindca se apropie luna martie și exista deja multe solicitari din partea agenților economici locali și…