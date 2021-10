Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au evitat paralizia serviciilor federale în ultimul moment. Dar, dupa scandalurile desfașurate în Congres în jurul planurilor de reforma ale lui Joe Biden, problema ridicarii plafonului datoriei ar trebui sa fie urmatorul episod al bataliilor parlamentare plictisitoare,…

- Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat ca SUA risca sa ramana fara bani de pe 18 octombrie, inainte de audierea comuna a Congresului cu Jay Powell, președintele Federal Reserve. „In acel moment, ne așteptam ca Trezoreria sa ramana cu resurse foarte limitate, care sa fie epuizate rapid”, a…

- Zeci de oameni s-au adunat, sambata dimineața, in fața Romexpo, acolo unde are lor Congresul PNL, pentru a manifesta impotriva actualei guvernari. Oamenii au pus manele, aluzie la fotografia de la New York a președintelui Klaus Iohannis cu un manelist, au adus crose de golf, iar o asociație…

- Camera Reprezentanților SUA a aprobat joi în mod covârșitor un nou ajutor de miliarde de dolari pentru a finanța scutul antiracheta "Iron Dome" al Israelului, potrivit AFP.Textul a fost aprobat cu 420 de voturi contra 9 (opt democrați și un republican), în timp ce doi…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, la New York, o intrevedere cu Eric Swalwell, membru al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, membru al Comitetului Special pentru Informatii si presedinte al Subcomitetului acestuia pentru modernizarea si pregatirea serviciilor de informatii…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Roman (PNL), a fost inlaturat cu forța, joi, de la conducerea ședinței de plen, de catre parlamentari AUR. Florin Roman conducea alaturi de președintele Senatului, Anca Dragu, ședința de plen reunit in care se citește moțiunea de cenzura. Cei din…

- ​Milioane de familii americane, care nu au putut sa-și plateasca chiria de luni de zile din cauza crizei, risca sa fie evacuate din casele lor de sâmbata, deoarece moratoriul care le-a protejat expira azi, potrivit AFP. Reprezentanții aleși ai Camerei Reprezentanților nu au reușit vineri…

- Biroul pentru Consiliere Juridica al Departamentului pentru Justitie a afirmat intr-o opinie scrisa ca Comisia pentru legislatie financiara (Ways and Means Committee) din Congres a facut o solicitare, in scop legislativ, pentru a vedea declaratiile fiscale ale lui Trump. Obiecitvul este de a analiza…