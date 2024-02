”Nu sunt ingrijorat de faptul ca factorii negativi din China au un impact mare asupra economiei SUA”, a declarat Adeyemo la un eveniment al Consiliului pentru Relatii Externe la New York, referindu-se la provocarile din sectorul imobiliar, o populatie imbatranita si un climat de afaceri inrautatit pentru firmele private. ”Lucru care ma preocupa in mod fundamental in China este capacitatea excedentara care vine din China si care loveste economia globala”, a spus Adeyemo. Capacitatea de productie puternic subventionata a Chinei pentru vehicule electrice, panouri solare si alte bunuri a urmat industrii…