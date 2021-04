Years & Years a revenit cu single-ul “Starstruck” „Starstruck” este noul single de la Years & Years, care este disponibil acum pe toate platformele de streaming, iar videoclipul va avea premiera luni, 12 aprilie. Este prima melodie noua de la Years & Years din ultimii trei ani, de cand a fost lansat albumul “Palo Santo” (2018). Totodata, “Starstruck” precede debutul lui Olly Alexander din serialul “It’s A Sin”, proiect care a adunat peste 18 milioane de vizionari din ianuarie pana in prezent si a stabilit un record de vizionari pentru platforma prin care a fost lansat. Statutul de superstar al lui Olly capata noi valente in melodia “Starstruck”,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Olly Alexander va lansa luna viitoare, pe 8 aprilie, primul sau solo, ‘Starstruck’. Trio-ul Years and Years – format inițial, in 2010, din cinci membri – a anunțat saptamana trecuta ca Olly va continua sa fie solistul trupei, insa intr-un format solo, fara Mickey Goldsworthy și Emre Turkmen. Acum,…

- Las Olas lanseaza „Killing Me Softly”, un remake al celebrului hit lansat de catre Fugees. Ca in fiecare remake lansat, duo-ul Las Olas pune accent pe mood-ul pozitiv și vine cu vibe-uri fresh și un sound catchy. Single-ul este insoțit de un videoclip plin de culoare, ce te face sa te gandești la cele…

- Formația Balkan Taksim a lansat videoclipul piesei „Lunca“, melodie care va fi inclusa pe discul de debut al proiectului programat sa apara in data de 28 mai la casa de discuri franceza Buda Musique, sub numele de „Disko Telegraf“. „Dupa dispariția misterioasa a miresei sale, mirele pornește in cautarea…

- Inceputul primaverii vine cu o serie de piese fresh numai bune de pus pe repeat! Las Olas incepe weekendul cu un vibe fun și cu cel de al cincilea single pe care il lanseaza: „Magical”. Compusa de catre cei doi artiști alaturi de Loredana Cavasdan, „Magical” este o piesa foarte catchy ce te duce cu…

- „Oh Na Na Na" este titlul celui mai recent single produs și lansat de timișoreanul LocoDJ, impreuna cu Emanuela Oancea și DJ Fizo Faouez din Tunisia. The post „Oh Na Na Na” este titlul celui mai recent single lansat de timișoreanul LocoDJ (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Mijlocasul Liviu Mihai este noul jucator al Farului, urmand sa evolueze in acest sezon al Ligii a 2-a in tricoul alb-albastru. Fotbalistul in varsta de 32 de ani revine astfel la FC Farul Constanta, unde a facut junioratul si s-a lansat in fotbalul mare, informeaza clubul constantean. “Nu…

- Dupa ce a ajuns in atenția melomanilor cu un single de debut lansat anul trecut, solista Kara revine in fața melomanilor cu o noua piesa care poarta numele de Karisma. Și de aceasta data beat-ul track-ului este produs de Nabil Sioty (S.U.A.) iar de partea de mix și master s-a ocupat Atlla Lukinich in…

- ATB, Topic si A7S celebreaza aniversarea a 23 ani de cand a fost lansat hitul “9pm (Till I Come)”. ATB, DJ-ul german cu o cariera impresionanta, colaboreaza cu Topic si A7S pentru single-ul “Your Love (9pm)”. O versiune moderna pentru hitul de platina, “9pm (Till I Come)”, lansat de catre ATB in 1998,…