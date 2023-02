Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mititelu a oferit prima reacție dupa FC U Craiova 1948 – FC Voluntari 2-1. Finanțatorul formației din Banie spera ca echipa sa sa prinda play-off-ul pe ultima suta de metri. De asemenea, Mititelu a avut un mesaj dur pentru liderul suporterilor olteni, Andrei Preda. Adrian Mititelu spera ca FRF…

- Arbitrul Radu Petrescu a fost aspru criticat dupa FC Voluntari – FCSB 1-2 pentru modul in care a gestionat faza din minutul 82, cand nu l-a eliminat pe Malcom Edjouma. Mijlocașul francez al celor de la FCSB, marcator a doua goluri, a avut o intrare horror asupra lui Igor Armaș. Acesta s-a incapațanat…

- Adrian Mititelu a oferit un raspuns savuros cand a fost intrebat despre transferul lui Bauza. Vedeta oltenilor a ramas in Banie, insa finanțatorul lui FC U Craiova 1948 a explicat motivele pentru care argentinianul nu a fost vandut. Juan Bauza a fost decisiv in victoria celor de la FC U Craiova 1948…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova se pregateste sa-si incheie sezonul european excelent din FIBA Europe Cup in fata propriilor fani. Miercuri seara, de la ora 19.00, alb-albastrii vor primi vizita formatiei germane Chemnitz Niners, in ultimul meci din Top 16. Chiar daca partida nu va avea miza,…

- Ioan Ovidiu Sabau, daramat dupa FC U Craiova 1948 – U Cluj 5-0. Tehnicianul ardelenilor nu și-a putut ascunde dezamagirea dupa infrangerea umilitoare din Banie. Universitatea Cluj a fost invinsa categoric de formația lui Adrian Mititelu. Neluțu Sabau nu a putut gasi raspunsuri imediate și spune ca e…

- U Cluj s-a prezentat lamentabil in Banie, dovada fiind faptul ca au pierdut cu 5-0 in fata lui FCU . La finalul partidei, antrenorul lui U Cluj, Ioan Ovidiu Sabau, a admis ca este cel mai dureros esec pe care l-a inregistrat ca antrenor. „De nerecunoscut! Am avut doua jocuri foarte bune, cu Voluntari…

- Echipa patronata de familia Mititelu, FCU Craiova, s-a despartit de atacantul Gabriel Iancu. Fotbalistul de 28 ani semnase cu echipa din Banie in iulie si a adunat 15 partide in Superliga, marcand 2 goluri. „Gabriel Iancu și FCU 1948 au ajuns la un acord privind incetarea contractului. Clubul ii mulțumește…

- Adrian Mititelu (54 de ani), patronul celor de la FCU Craiova 1948, este dispus sa mai faca o afacere cu Gigi Becali (64 de ani), finanțatorul vicecampioanei Romaniei, FCSB. Afaceristul ce conduce gruparea din Banie a spus ca nu se compara, din punct de vedere financiar, cu Gigi Becali sau cu Mihai…